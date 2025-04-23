الكاردينال كيفن فاريل يترأس مراسم ختم تابوت البابا فرنسيس في الفاتيكان

أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أن الكاردينال كيفن فاريل، رئيس غرفة الكرسي الرسولي (الكاميرلينغو)، سي preside over يترأس مراسم ختم تابوت البابا فرنسيس، وذلك مساء الجمعة، الموافق 25 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت روما.

المراسم تُقام في بازيليك القديس بطرس

ستُقام المراسم الرسمية في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، حيث من المتوقع أن يحضر عدد من الكرادلة وكبار الشخصيات الكنسية، إلى جانب ممثلين عن الدول والمؤمنين.

مراسم ذات طابع رمزي وتاريخي

تُعد مراسم ختم التابوت جزءًا من التقاليد الكنسية العريقة التي تُقام بعد وفاة البابا، وتشير إلى بداية الفترة الانتقالية في الكنيسة الكاثوليكية، تمهيدًا لمرحلة شغور الكرسي الرسولي.