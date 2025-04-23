وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بمدينة العريش

انطلقت اليوم المراسم الرسمية لأعياد تحرير سيناء ووضع اكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بالعريش برئاسة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء الذي يترأس احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء ومدينة العريش وذكرى تحرير سيناء 25 ابريل ، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز.

مراسم وضع اكليل الزهور بالعريش

وشهدت مدينة العريش انطلاق المراسم الرسمية بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بمدينة العريش حيث قام المحافظ وبحضور القيادات السياسية والتنفيذية والسيد المدير العام رئيس مركز ومدينة العريش الاستاذ محسن سالم محمد وبمشاركة مجلس مدينة العريش والجهات المختلفة بمحافظة شمال سيناء والمجتمع المدني والشعبي.