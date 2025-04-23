استعد لتقديم ساعتك 60 دقيقة مع بدء التوقيت الصيفي في مصر 2025

لم يتبقَ سوى ساعات قليلة على بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، والذي سيبدأ رسميًا مع حلول منتصف ليل الجمعة المقبل، وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 16 أبريل 2023، ويحدد آلية العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وأوضح مجلس الوزراء أن الساعة سيتم تقديمها 60 دقيقة في تمام الساعة 12 صباحًا من يوم الجمعة، ليبدأ العمل بالنظام الصيفي اعتبارًا من فجر الخميس/الجمعة.

سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت

وقد تم اعتماد يوم الجمعة كموعد دائم لتطبيق التغيير في التوقيت—سواء الصيفي أو الشتوي—نظراً لكونه يوم عطلة رسمية في أغلب المصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وهو ما يساهم في الحد من حدوث أي ارتباك أو خلل قد يصاحب تعديل الساعة، كما يمنح المواطنين فرصة كافية لاستيعاب التغيير دون التأثير على انتظام العمل.

متى يبدأ وينتهي التوقيت الصيفي في مصر؟

وبحسب ما نص عليه القانون، فإن التوقيت الصيفي يبدأ في مصر من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل كل عام، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر. وبناءً عليه، سيتم تفعيل التوقيت الصيفي هذا العام اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وتُعاد الساعة إلى وضعها الطبيعي (التوقيت الشتوي) مع انتهاء يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد توقف دام سنوات

الجدير بالذكر أن الحكومة أعادت العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من عام 2023، بعد توقف استمر لنحو سبع سنوات. ويقوم هذا النظام على تقديم الساعة 60 دقيقة خلال فترة الصيف بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، في حين يتم العودة للتوقيت الشتوي لاحقًا عبر تأخير الساعة بنفس المقدار، حسب ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء.

