حملة نظافة مكبرة بشوارع مدينة المنصورة بعد استياء المحافظ من أداء حي غرب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة كنس ورفع الأتربة وغسيل بمدينة المنصورة بدأت منذ ساعات فجر اليوم واستمرت حتى الصباح وذلك بعد جولات المحافظ وتعبيره عن استيائه من سوء مستوى النظافة وآداء مسئولي حي غرب المنصورة.

حملة نظافة مكبرة بشوارع مدينة المنصورة:

وأوضح المحافظة أنه تم خلال الحملة استخدام مكنسيات لرفع الأتربة في الساعات الأولى من الصباح قبل ازدحام الشوارع، كما جرى رش الشوارع وغسيل البلدورات، وذلك في إطار خطة عمل في رفع كافة الأتربة من شوارع المدينة، وفقا لمنظومة عمل النظافة اليومية بنطاق المحافظة.

محافظ الدقهلية يتفقد الشوارع ويستاء من مستوى نظافة حي غرب:

يذكر أن محافظ الدقهلية قد قام بالمرور منذ يومين وكلف اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة هذه الحملات بالتعاون مع ا محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بحملات كنس وغسيل للشوارع بشكل يومي باستخدام المكنسيات، في الساعات المبكرة من اليوم، وأكد على استمرار حملة الكنس والغسيل بالمدينة يوميا.

وأشار محافظ الدقهلية أننا حققنا مستوى لائق من النظافة ونعمل بخطى ثابتة في تعظيم منظومة النظافة وما زال أمامنا الكثير لنقدمه حتى تصل المدينة لمستوى مثالي من النظافة، بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وشملت الحملة شوارع الجيش وقناة السويس وعبد السلام عارف والجمهورية، والإمام محمد عبده، وسعد زغلول، وشارع المشاية، وغيرها.

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