الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء)، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية،11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية -إن الـ 11 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 3 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ووطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي فوق أراضي جمهورية القرم".

في سياق متصل..أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان الوزارة أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق نوفولينوفكا، وأوليانوفكا، وتشاسوف يار، وإيفانوبولي، ومينكوفكا، ونوفايا بولتافكا، وبيريزوفكا، وسيفيرسك، ويابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 335 عسكريا، وثلاث مركبات مدرعة قتالية، وثماني سيارات، وقطعتين مدفعية من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي، وأربعة مستودعات للذخيرة.

وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق مختلفة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 250 عسكريًا، وسبع مركبات، ومدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم ألمانية الصنع، ومحطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، ومحطتي حرب إلكترونية، كما دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة.

وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 175 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113".

واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تولستوي، وفولنوي بول، وبوغاتير، وزيلينوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.

