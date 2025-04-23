محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي شبين الكوم ومنوف مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم ووضع الحلول المناسبة لهم لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة .

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية مسقة حوض العمدة العمومية

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لأهالى قرية مجريا بأشمون يلتمسوا الموافقة على تغطية مسقة حوض العمدة العمومية بالجهود الذاتية وذلك من خلال تركيب مواسير بطول المسقة لري وخدمة 150 فدان زراعى ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للرى باتخاذ الإجراءات اللازمة وأنه لا مانع وفقا لأحكام القانون المنظمة لهذا الشأن، فيما وجه المحافظ إدارة الأملاك وبالتنسيق مع إدارة المجالس بالديوان العام بدراسة طلب مقدم من مسؤولي إحدى الجمعيات الأهلية يلتمسوا تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لاستغلالها كمشروع خدمي لخدمة الأهالي سمادون.

محافظ المنوفية يوجه بالفحص الفوري لعدد من الشكاوى

وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن بناحية كفر الفرعونية بأشمون يتضرر من تعنت مسئولى التنظيم بالوحدة المحلية التابع لها و تعطيل أعماله، وكذا تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالنزول الميدانى لبحث شكوى مواطن من مدينة سرس الليان يتضرر من فرض شارع على الطبيعة يهدد ملكيته الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ببحث شكوى فنية تمريض بمستشفى حميات منوف تلتمس صرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة لها أثناء فترة عملها وفقا لأحكام القانون المنظمة لذلك.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة مستمرة بجموع المواطنين من أبناء وأهالي المحافظة لإنهاء مشاكلهم وتخفيف العبء عن كاهلهم من أجل توفير حياة كريمة آمنة لهم.