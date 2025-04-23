إسرائيل تحذف منشور تعزية في وفاة البابا فرنسيس

حذفت الحكومة الإسرائيلية منشورا على منصة “إكس”كانت قد نشرت فيه تعزية في وفاة البابا فرنسيس، دون توضيح رسمي لأسباب الحذف.

وقد ربطت صحيفة إسرائيلية قرار الحذف بتصريحات سابقة للبابا انتقد فيها الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

نص المنشور المحذوف



المنشور الذي نُشر على الحساب الرسمي لإسرائيل في منصة “إكس” جاء فيه «ارقد في سلام أيها البابا فرنسيس، لتكن ذكراه مباركة» وكان مرفقاً بصورة للبابا أثناء زيارته للحائط الغربي في القدس.



السبب المحتمل وراء الحذف

وفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست، فإن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أشاروا إلى أن البابا الراحل “أدلى بتصريحات ضد إسرائيل”، وأن نشر المنشور على المنصة كان “عن طريق الخطأ”.

وزارة الخارجية لم تصدر بعد أي تعليق رسمي على الحادثة رغم طلب “رويترز” بذلك.



مواقف البابا فرنسيس من الحرب في غزة

البابا فرنسيس، الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاماً، كان قد أدلى بعدة تصريحات أثارت الجدل، أبرزها ما قاله في نوفمبر الماضي، حيث دعا المجتمع الدولي إلى التفكير في ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة قد ترقى إلى “إبادة جماعية” بحق الشعب الفلسطيني.



وفي يناير، وصف البابا الوضع الإنساني في غزة بأنه “مخزٍ”، وهو ما أثار انتقادات من كبير الحاخامات اليهود في روما، الذي اتهمه بـ”السخط الانتقائي”.



غياب التعليق الرسمي من القيادة الإسرائيلية



حتى الآن، لم يصدر أي تعليق من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وفاة البابا فرنسيس.