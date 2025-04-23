إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



قطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة

أوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 130 متر بنطاق مركزي الزقازيق ومنيا القمح.

التصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.