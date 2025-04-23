أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 14360 و 413 كيلو جرام قمح.

ولفت المحافظ إلى أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

توفير أدوات تخزين القمح بالشون والصوامع

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية بان تحتوي على عروق خشبية (طبالي) وخالية من أي محاصيل زراعية أخرى

وتحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سيارة نقل (ونش أو جرار ) أو عدد 2 ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن وتوافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق وتحتوي على مكتب إداري داخل سور الموقع.

حصاد 34726 فدان قمح بالشرقية

بينما أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 34726 فدانا حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت370183 فدان لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.