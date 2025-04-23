محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لبحث عدد من الملفات الهامة والمشتركة، ومد وتدعيم أواصر العمل.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

دور دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي

استهل المحافظ اللقاء معربا عن سعادته بهذه الزيارة، وبهذا التعاون الفعال والمثمر مع دار الإفتاء المصرية، والتي لها دور بارز لنشر الفكر الوسطي من خلال ما تقدمه من خدمات سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أهمية التواجد الفعلي لخدمات دار الإفتاء داخل محافظة الشرقية نظرا لاتساع مساحة المحافظة وكثافتها السكانية.

دراسة إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة الشرقية

أثنى مفتي الجمهورية على حفاوة الاستقبال، مضيفا أنه تم بحث عدد من ملفات العمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة من بينها إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة الشرقية، ليتضمن قاعات للتدريب للمفتين وللمقبلين على الزواج، والمصالحات، ومركزا للحوار، وغيرها من الخدمات النوعية التي تقدمها دار الإفتاء المصرية.

وفي نهاية اللقاء أهدى المحافظ للمفتي درع المحافظة تقديرا لجهوده الحثيثة والملموسة فعليا.

ومن المقرر أن يشارك مفتي الجمهورية في ندوة توعوية لطلاب مدارس محافظة الشرقية، وأخرى في جامعة الزقازيق، وجامعة الصالحية الجديدة.