الأمن يضبط مكتب كاستنج بدون ترخيص في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدماً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

استهداف المكتب

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المكتب المُشار إليه ، وأمكن ضبط (مالك المكتب) ، وعُثر بداخل المكتب على (استوديو تصوير يحتوى على "كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.