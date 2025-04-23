أسهم تسلا تقفز 5% بعد إعلان ماسك تقليص عمله مع إدارة ترامب بدءا من مايو المقبل

ارتفعت أسهم شركة تسلا بنحو 5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق اليوم الأربعاء، بعد أن صرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بأنه سيقلل من وقته المخصص للعمل مع الإدارة الأمريكية، ما أشعل آمال المستثمرين بتركيزه مجددا على إصلاح صورة الشركة وتعزيز مبيعاتها.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن انخراط ماسك في ما يعرف بـ"إدارة كفاءة الحكومة" التي ركز فيها على خفض التكاليف من خلال تقليص الوظائف الفيدرالية أثار ردود فعل غاضبة شعبيا وسياسيا، أدت إلى احتجاجات وأعمال تخريب في بعض صالات عرض تسلا.

ورغم اعتراف ماسك بردة الفعل السلبية، إلا أنه استبعد أن يكون تراجع المبيعات بنسبة 25% في الربع الأول وتراجع الأرباح الصافية بنسبة 71% ناتجا عن الضرر الذي لحق بصورة العلامة التجارية.

وقال ماسك إنه "سيقلص مشاركته في عمله مع الرئيس دونالد ترامب ليوم أو يومين فقط في الأسبوع اعتبارا من الشهر المقبل"، مضيفا أن "الجزء الأكبر من العمل الضروري لتشكيل فريق إدارة كفاءة الحكومة والتعاون معها لتحقيق الانضباط المالي قد تم إنجازه".

ويعول المستثمرون على أن هذا التغيير سيخفف من الضغوط التي تتعرض لها علامة تسلا التجارية ويمنح ماسك الوقت للتركيز على أزمة المبيعات، التي ساهمت في تراجع السهم بنحو 50% منذ ذروته في ديسمبر.

وقال محللون اقتصاديون "قد يتنفس المستثمرون الصعداء قليلا بعد أن أعلن ماسك انسحابه جزئيا من إدارة كفاءة الحكومة الشهر المقبل، مما قد يخفف الضغط عن صورة تسلا".

وتخطط تسلا لإطلاق سيارة كهربائية منخفضة التكلفة خلال العام الجاري 2025، والتي تعتبر خطوة محورية في نمو الشركة مستقبلا، لكن نائب رئيس الشركة للهندسة لارس مورافي أشار إلى أن وتيرة الإنتاج "قد تكون أبطأ من المتوقع".

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت الأسبوع الماضي بتأجيل خطط تسلا لإنتاج هذه السيارة منخفضة التكلفة، وهي نسخة مبسطة من سيارة "طراز واي" تصنع في الولايات المتحدة.

في المقابل، أكدت تسلا أنها تسير وفق الجدول الزمني لإطلاق أسطول سيارات الأجرة الذاتية القيادة في أوستن، تكساس، في يونيو المقبل.