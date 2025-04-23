اتحاد الغرف السياحية يستقبل وفدًا عمانيًا لبحث فرص الاستثمار وتنظيم برامج مشتركة

استقبل الاتحاد المصري للغرف السياحية وفدًا رفيع المستوى من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان، لبحث آفاق التعاون المشترك في القطاع السياحي واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين مصر وسلطنة عُمان.

ضم الوفد العُماني نخبة من مسؤولي غرفة تجارة وصناعة عُمان وأعضاء فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والإعلاميين، ورافقهم ممثلون عن السفارة العُمانية بالقاهرة، وكان في استقبالهم من الجانب المصري عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف السياحية.

الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي المصري

واستهل محمد أيوب، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة المنشآت الفندقية، اللقاء بكلمة ترحيبية تناول فيها الدور الحيوي للاتحاد والغرف التابعة له، واستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي المصري، مشيرًا إلى التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، والتي جعلت من مصر وجهة استثمارية واعدة.

برامج سياحية مشتركة للأسواق الدولية

وأكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان لقطاع السياحة والتطوير العقاري، أهمية العمل على تطوير برامج سياحية مشتركة بين الجانبين، تستهدف الأسواق الدولية، بما يسهم في جذب السياح وتعزيز التكامل الإقليمي في المجال السياحي.

وأعربت الحارثية عن تطلع سلطنة عُمان لتوسيع التعاون مع مصر في مجالات حيوية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والنقل، والتحول الرقمي، باعتبارها من القطاعات الواعدة للاستثمار المشترك.

فرص التعاون الاستثماري بين مصر وعمان

كما قدّم قيس بن عامر الشيباني، نائب رئيس فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، عرضًا مرئيًا حول فرص التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيدًا بنمو الاستثمارات العُمانية في مصر، والتطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصة في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرًا في مجالات التبادل التجاري وتنمية الصادرات.

مذكرة تفاهم مقترحة لتعزيز التعاون السياحي بين مصر وعمان

وطالب الوفد ببحث توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري للغرف السياحية في مجالات السياحة الترفيهية والعلاجية، بهدف تعزيز التعاون السياحي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج عمل موسّع للوفد العُماني، يتضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي مؤسسات اقتصادية بارزة في القاهرة، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مجتمع الأعمال المصري، بهدف بناء شراكات استراتيجية تساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين