الصومال: مقتل عدد من عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية وإصابة آخرين في منطقة أبوري

أعلنت قوات المقاومة الشعبية الصومالية، شن هجومًا على تجمع لمليشيات الشباب الإرهابية، في منطقة أبوري بمحافظة هيران.

وأوضح الضباط الذين قادوا العملية العسكرية، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن العملية العسكرية، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية وإصابة آخرين، مشيرين لتلقي معلومات حول تجمع عناصر من مليشيا الشباب في منطقة أبوري، حيث قاموا بشن هجوم على الإرهابيين، وتم السيطرة على المنطقة.

