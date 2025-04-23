توطين الصناعة وتحفيز الاستثمار.. "تجارية الإسماعيلية" تكشف عن خطة عمل طموح خلال الفترة المقبلة

أعلنت غرفة الإسماعيلية التجارية عن التشكيل الرسمي لشعبة الاستيراد والتصدير، والذي تم بالتزكية، في أجواء سادها التفاهم والتوافق بين الأعضاء.

ووجه إبراهيم بشاري، النائب الأول للشعبة، الشكر لمجلس إدارة الغرفة برئاسة أكرم الشافعي، وأسامة العدوي، نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة الشعب، على دعمهم المستمر.

وأكد بشاري أن التشكيل يعكس روح التعاون والتكاتف بين أعضاء الشعبة لخدمة الوطن والمواطن الإسمعلاوي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد المحلي.

التصنيع المحلي

وكشف بشاري عن خطة عمل طموحة للشعبة خلال الفترة المقبلة، تشمل التنسيق مع الجهات الحكومية لتوطين الصناعة، وتشجيع المستثمرين المصريين على التوسع في الإنتاج وفتح خطوط إنتاج جديدة، بما يسهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن التركيز سيكون أيضا على الصناعات المغذية التي تدعم الصناعات الأساسية، مما يعزز من قدرات التصنيع الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.

تسويق المنتجات المصرية بإفريقيا

وفي تصريح صحفي، شدد بشاري على أهمية تفعيل أدوات التسويق الرقمي والإعلامي لترويج المنتجات المصرية، خاصة في دول أفريقيا، بهدف فتح أسواق جديدة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية في القارة، وترسيخ الانتماء والدعم المتبادل.

تشكيل الشعبة

شارك في إعلان تشكيل الشعبة عدد من قيادات الغرفة التجارية، من بينهم جلال الطاهر (نائب أول)، أسامة العدوي (نائب ثان ورئيس لجنة الشعب)، ومحمد فايق (رئيس لجنة العلاقات العامة)، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختلفة بالغرفة.

وقد شمل التشكيل الجديد جمال الطيب رئيس وإبراهيم بشاري نائب أول ومحمد عبد الرحيم نائب ثاني والمحاسب نصار حسن (العمدة نصار) سكرتير عام.

وضم التشكيل أيضا أحمد يحيى إسماعيل، حسام الدين حسين، رمضان فرج الله، محمود سامي، ومحمود جمال.