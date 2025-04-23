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الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق القمة المصرية الجيبوتية لبحث تطورات أوضاع البحر الأحمر والقرن الإفريقي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي
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استقبل الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله" الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله العاصمة الجيبوتية جيبوتي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد الرئيس السيسي مباحثات مع الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله" تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي

وتتمتع مصر وجيبوتي بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية وفتحت سفارة لها في جيبوتي عقب استقلالها عام 1977

كما سارعت مصر للترحيب بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي الذى تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي لإنهاء الخلاف السياسي

في المقابل فقد ساندت جيبوتي المواقف المصرية في كافة المحافل الدولية والتي كان آخرها تصويتها ضد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي بعد ثورة 30 يونيو.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله