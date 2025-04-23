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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شاهده عبر الكاميرات.. محافظ الدقهلية يوجه بتوفير مسكن ورعاية صحية لمسن بلا مأوى

توفير سكن لحالة بلا
توفير سكن لحالة بلا مأوى بالدقهلية
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كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتوفير الرعاية والعناية اللازمة لحالة بلا مأوى، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.

محافظ الدقهلية يرصد حالة بلا مأوى عبر كاميرات الشبكة الوطنية للطوارئ

جاء قرار المحافظ بعد رصده للحالة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وعلى الفور كلف باتخاذ اللازم من إجراءات لتوفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للحالة.

سكن ورعاية صحية لحالة بلا مأوى رصدها محافظ الدقهلية:

في السياق ذاته قامت الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن بمحافظة الدقهلية، بتوجيه فريق التدخل السريع، وتبين وجود المواطن "صلاح س. خ"،  أ، أمام مسجد النبراوي شارع المستشفى العام وليس له مأوى أو أبناء، وتم اصطحابه إلى دار بداية جديدة للإيواء لكبار السن بنبروه.
كما كلف محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بتوفير أوجه الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، والكشف عليه من مختلف التخصصات، وتوفير جميع سبل الرعاية الطبية والعلاجية المجانية اللازمة له.

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