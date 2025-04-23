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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جنايات دمنهور تبدأ أولى جلسات محاكمة نجل الفنان عبد العزيز مخيون

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
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تنظر الدائرة الثالثة عشر، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام شريف الشريف وتامر أحمد عشره ومصطفى أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان الشهير عبدالعزيز مخيون والمتهم بحيازة مواد مخدرة "مخدر الحشيش" بقصد التعاطي فى غير الأحول المصرح بها قانونا.

وأحالت النيابة العامة، المتهم لمحكم الجنايات لاتهامه بقيادة مركبة تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى 2025 وسط دمنهور.

إحالة نجل الفنان عبد العزيز مخيون للجنايات

وكان المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور قد أحال صلاح الدين عبد العزيز مخيون إلى محكمة الجنايات لأنه فى غضون 30 من شهر يناير 2025 أحرز مخدر الحشيش،  بقصد التعاطي فى غير الأحول المصرح بها قانونا، كما قام المتهم بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر تعاطى المواد المخدرة مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور.

حادث طريق قرية القناوية

وترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود هويدي - مدير أمن البحيرة قد تلقى  بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بمدخل قرية القناوية بالطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة بدائرة مركز أبو حمص ووجود متوفي ومصابين.
بالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث اصطدام سيارة ملاكي، قيادة صلاح الدين عبد العزيز صالح عبدالرحمن مخيون مواليد 6 نوفمبر 2002، طالب بكلية التجارة إنجليزي جامعة دمنهور نجل الفنان عبد العزيز مخيون ومقيم عزبة مخيون أبو حمص، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث.

وفاة شاب بحادث تصادم

وأسفر الحادث عن مصرع «لؤي محمد وصفي يعقوب» مواليد 1991، مقيم القناوية أبو حمص، وإصابة كل من «أحمد حامد الطويل ومقيم الجرن أبو حمص وتامر فرحات عبدالصمد» ومقيم الجرن أبو حمص وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمي وتقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة.

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