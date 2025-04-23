الفريق أسامة ربيع: توفير فرص عمل للشباب في مشروعات هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه سيتم العمل على توفير فرص عمل للشباب في مشروعات الهيئة، مشيرًا إلى أن قناة السويس لديها استراتيجية كاملة للتحول الأخضر.

حفل تدشين أول قاطرتين بحريتين من إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر

وأضاف "ربيع" في كلمته خلال، حفل تدشين أول قاطرتين بحريتين من إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن القاطرتين "عزم 1 " و"عزم 2"، تعدان الأكبر في منطقة البحر الأحمر، موضحًا أن هناك عملًا مستمرًا لاستكمال مصنع اليخوت السياحية.

تلبية احتياجات السوق المحلي

وتابع، أن هناك عملا لتنفيذ أسطول كامل للصيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مصنع مصر للقاطرات يُعد تتويجًا ناجحًا للتعاون مع القطاع الخاص، ويهدف لتوطين الصناعات البحرية وتلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.

استكمال مصنع اليخوت السياحية

وأردف، رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم يتم تدشين القاطرتين "عزم 1 " و"عزم 2"، أنه سيتم العمل لاستكمال مصنع اليخوت السياحية، موضحًا أنه جار تطوير مصنع بناء قاطرات السفن.