محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة سيدة ويوفر لها دعمًا لبدء مشروع صغير

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لاستغاثة سيدة من أبناء المحافظة تعاني من ظروف معيشية صعبة بالتنسيق مع جمعية الأورمان الرائدة في مجال العمل الخيري والمجتمعي.

توفير مبلغ مالي عاجل

ووجه المحافظ بتوفير مبلغ مالي عاجل للسيدة لمساعدتها على مواجهة أعباء الحياة وتأسيس مشروع متناهي الصغر يمكنها من خلاله توفير مصدر دخل ثابت يعينها على تربية أبنائها الستة ورعاية زوجها المريض طريح الفراش.

إدارة التواصل المجتمعي

ووفق بيان صادر عن محافظة القليوبية، اليوم، أن إدارة التواصل المجتمعي بالمحافظة، برئاسة الأستاذة ولاء صلاح الدين، قامت بدور محوري في سرعة الاستجابة لحالة السيدة والتنسيق مع جمعية الأورمان لتقديم الدعم اللازم في أقرب وقت ممكن.

الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا

وأكد المهندس أيمن عطية على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالأسر الأكثر احتياجًا وتسعى جاهدة لتوفير الدعم اللازم لهم بالتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

جمعية الأورمان

وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة.

نقطة انطلاق جديدة

من جانبها، أعربت السيدة عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ القليوبية على هذه اللفتة الإنسانية والاستجابة السريعة، مؤكدة أن هذا الدعم سيمثل نقطة انطلاق جديدة لها ولأسرتها نحو حياة أفضل.

تفعيل دور التواصل المجتمعي

تأتي هذه الاستجابة السريعة في إطار حرص محافظة القليوبية على تفعيل دور التواصل المجتمعي والوصول إلى الحالات الإنسانية الأكثر استحقاقًا وتقديم الدعم اللازم لها، تأكيدًا على مبادئ التكافل الاجتماعي والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري.