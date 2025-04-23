محمود عباس: فقدان الفلسطينيين في حرب غزة خسارة إستراتيجية كبيرة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، متابعا “نحن أمام لحظة تاريخية وفارقة نواجه فيها مخاطر عديدة.. وخسرنا أكثر من 200 ألف مواطن بين شهيد وجريح في غزة”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، ان الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لإبادة جماعية، وفقدان الفلسطينيين في حرب غزة خسارة استراتيجية كبيرة.

كما تابع الرئيس الفلسطيني، أن الاحتلال أباد 2165 عائلة في غزة ومحاها من السجل المدني، وأن 40 ألف طفل فقدوا والديهم أو أحدهما جراء الحرب على غزة.