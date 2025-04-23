ضبط سيدتين و11 شابا لسرقتهم الشقق وأعمدة الإنارة والدراجات النارية بالقاهرة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين و11 شابا لسرقتهم الشقق وأعمدة الإنارة والدراجات النارية بمناطق متفرقة من العاصمة.

سرقة أموال

تعود البداية عندما تم ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة مبلغ مالي "عملة أجنبية" من مسكن (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة الشروق تعمل طرفها، وبحوزتها (مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية" – جهاز لاب توب من متحصلات واقعة السرقة).

سرقة ذهب

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية) من "مالك محل مصوغات ذهبية" كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعُثر بحوزتهم على جزء من (المشغولات الذهبية المستولى عليها – مبلع مالي متحصلات بيع بعض المسروقات).

أعمدة الإنارة

وفي التجمع الخامس تم ضبط 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة كمية من مفاتيح وقواطع وبارات من النحاس خاصة بكابينة كهربائية لتشغيل أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم (فرد خرطوش – طبنجة صوت وعدد من الطلقات – الأدوات والمعدات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وأضافوا بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهم سيىء النية (مالك مخزن خردة)، تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدر الهيروين – عدد من المفاتيح والأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات وكشافات الإنارة).

سرقة شقة

وتمكن رجال المباحث من ضبط إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" لقيامها بسرقة (مبالغ مالية "عملات أجنبية محلية" – قطعة مشغولات ذهبية) من مسكن أحد الأشخاص "تعمل طرفه" بدائرة قسم شرطة المعادي، وأضافت بالتصرف في قطعة المشغولات الذهبية لدى عميلها (سيء النية "مالك محل مصوغات") تم ضبطه وبحوزته المشغولات المستولى عليها، وأقرت بإنفاقها المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.



الدراجات النارية

والقى رجال الشرطة القبض على ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المقطم، تخصص نشاطه الإجرامي

في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك "، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية "تم ضبطه" وبحوزته الدراجات النارية المستولى عليها.

وفي النزهة تم ضبط 3 أشخاص، "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل إحدى المساكن بأسلوب "كسر الشباك" بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم (مبلغ مالي – 2 دراجة كهربائية "سكوتر" من متحصلات واقعة السرقة)، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئي النية 3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) تم ضبطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.