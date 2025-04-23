أسامة ربيع: نعمل على تصنيع أسطول صيد وجارٍ تطوير مصنع بناء قاطرات السفن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القاطرتين "عزم 1" و"عزم 2"، تعدان الأكبر في منطقة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هناك عملًا مستمرًا لاستكمال مصنع اليخوت السياحية.

وأضاف "ربيع" في كلمته خلال، حفل تدشين أول قاطرتين بحريتين من إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن هناك عملا لتنفيذ أسطول كامل للصيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مصنع مصر للقاطرات يُعد تتويجًا ناجحًا للتعاون مع القطاع الخاص، ويهدف لتوطين الصناعات البحرية وتلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.

وأكد أن الهيئة تعمل على تطوير أسطولها البحري بإضافة 28 قاطرة جديدة، موضحًا أن سفن الصيد الجاري بناؤها تستخدم تكنولوجيا متقدمة وتندرج ضمن منظومة متكاملة لإنتاج وتغليف الأسماك. وتشمل الطراز الأول "سفن صيد جر FT" بطول 50 مترا تحت إشراف هيئة BV الفرنسية، والطراز الثاني "سفن صيد جانبية" تحت إشراف هيئة RINA الإيطالية.

وأكمل، أنه سيتم يتم تدشين القاطرتين "عزم 1 " و"عزم 2"، أنه سيتم العمل لاستكمال مصنع اليخوت السياحية، موضحًا أنه جارٍ تطوير مصنع بناء قاطرات السفن.