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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم تحرش بطفلة في مدرسة بالمرج

صورة أرشيفة
صورة أرشيفة
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس متهم بالتحرش بتلميذة في المرحلة الابتدائية ومحاولة هتك عرضها داخل حمام إحدى المدارس الابتدائية بدائرة قسم شرطة المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات.


اعترافات المتهم بالواقعة 


وقال المتهم إنه دخل المدرسة في غفلة من الموجودين مدعيا أنه ولي أمر طالبة ويبحث عنها حتى دخل إلى الحمام وارتكب فعلته، مشيرا إلى أن شرب الحشيش أعماه وتسبب في ارتكابه 11 واقعة تحرش مشابهة.


أقوال الشهود في التحرش بطفلة في المرج  


وذكر الشهود من العاملين بالمدرسة أنهم سمعوا أصوات صراخ تنبعث من حمام البنات، ليروا شابًّا يفر مسرعًا من المكان، بينما وجدوا طفلة في حالة هستيرية من البكاء، تحاول إحدى السيدات السيطرة على الموقف وتهدئة الطفلة لكثرة صراخها.

وأضاف الشهود أن الشاب دخل المدرسة بطريق المغافلة، قاصدا حمام البنات، حيث حاول الاعتداء على أي طفلة أمامه وفقًا لرواية الطفلة والسيدة التي شاهدت الطفلة.

صرف والد الطفلة من سرايا النيابة وقال والد الطفلة، إنه يوم الحادث تلقى اتصالًا يفيد بتعرض ابنته لحادث داخل المدرسة، وعندما هرع إلى المدرسة، وجدها ترتجف من الخوف وتصرخ بشكل هيستري و أخبره الحاضرون أن شابًا حاول الاعتداء عليها داخل الحمام وأن سيدة أنقذت ابنته.

ومن جانبها قالت السيدة ربنا أرد أن أدخل في الوقت المناسب وإلا قد  تطور الأمر إلى ما هو سيئ وجدت الطفلة تصرخ وهو يحاول الاعتداء عليها.  
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد قيام المتهم بمحاولة التعدي علي طفلة والتحرش بها  داخل حمام مدرسة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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