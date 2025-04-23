رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء الحبيبة.

ذكرى تحرير سيناء

جاء في نص برقية التهنئة، تحتفل مصر في الخامس والعشرين من شهر أبريل بذكرى تحرير سيناء، الذي كان أهم مكاسب ملحمة نصر أكتوبر المجيدة، لتتحول سيناء الحبيبة إلى أرض للخير والنماء، تجمع كل مكونات التنمية الشاملة، وتؤكد للعالم أجمع أن المصريين لم ولن يفرطوا في شبر من أرضهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات، وتثبت أن خيار السلام يظل المسار الأمثل لشعوب المنطقة، بل كل شعوب الأرض، لكنه لا ينفصل عن تحقيق العدالة واستعادة الحق.

مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

وتابع رئيس مجلس النواب وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهنئة، سائلاً العلي القدير أن يحفظ لبلادنا الغالية عزها واستقرارها، وأن يكلل جهودكم بالتوفيق لتحقيق مزيد من التقدم لوطننا الغالي وشعبه الكريم.. وكل عام وسيادتكم بخير.