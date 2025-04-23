التصريح بدفن جثة شاب سقط من عقار في المرج

أمرت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه ملقى أسفل عقار بمنطقة عزبة النخل، بدائرة قسم شرطة المرج عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

التحقيقات تكشف عن سبب الوفاة

وكشفت تحقيقات الأولية أن المتوفي لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى العقار الذي عثر أسفله على الجثة.

أقوال شهود العيان في مصرع شاب من أعلى عقار بالمرج

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود العيان حول الواقعة وقالوا بأنهم لا يعرفون سبب وفاة الشاب ومن ألقاه أسفل العقار مشيرين إلى أن أحد عمال القمامة اكتشف وجود الجثة أثناء قيامه بمهام عمله في المنطقة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بالقفز من أعلى العقار.



العثور على جثة شاب بعزبة النخل

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة عزبة النخل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أسفل عقار به كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.