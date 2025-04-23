ندوة توعوية بمخاطر الإدمان بـ"تجارة جنوب الوادي"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة جنوب الوادي، ندوة توعوية بمخاطر الإدمان والتعاطي بكلية التجارة بالجامعة، في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور أبو الحمد مصطفى عميد كلية التجارة الدكتور صدام حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومحمد الكامل مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة ومروة عبد الراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة.

بيت التطوع

وتحدثت مروة عبد الراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة، والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان عن أنواع المخدرات والمستحدث منها والطرق التي يتم الدخول بها إلى عقول شباب الجامعة عن طريق أصدقاء السوء والشائعات المختلفة.

كما تحدثت عن دور مركز العزيمة وبيت التطوع في مكافحة وعلاج الإدمان وتوعية شباب الجامعة والخدمات التي يقدمها من خلال الخط الساخن 16023.