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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يلتقي بالمواطنين في القناطر الخيرية ويستمع لمطالبهم

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين
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استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، حشدًا من المواطنين بمدينة القناطر الخيرية للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

محافظ القليوبية يستمع إلى طلبات المواطنين 

واستمع المحافظ باهتمام إلى قضايا متنوعة طرحها الأهالي، شملت قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والنظافة، والطرق، والإسكان، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى بعض المشكلات الفردية.

محافظ القليوبية يوجه بسرعة فحص الشكاوى

ووجه المهندس أيمن عطية المسؤولين التنفيذيين المرافقين له خلال اللقاء بسرعة فحص الشكاوى المقدمة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في إطار الموارد المتاحة والقوانين المنظمة.

تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية

وأشار المحافظ إلى أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء المحافظة.

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية القناطر الخيرية