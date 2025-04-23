الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأمس كانت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، نتيجة الموجة الخماسينية التي جاءت مع المنخفض الخماسيني وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة وهو ما تسبب في تسجيل القاهرة ما بين 39 درجة إلى 40 درجة مئوية خلال فترات النهار مع إثارة لبعض الرمال والأتربة نتيجة نشاط للرياح.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه بداية من اليوم يبدأ انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة، وأكثر المحافظات التي تتأثر أكثر بهذا الانخفاض هو القطاع الغربي من الجمهورية، تحديدًا محافظات مطروح والإسكندرية، والعظمي هناك ما بين الـ24 إلى 23 درجة، ولكن الانخفاض على باقي مناطق الجمهورية سيكون انخفاض طفيف حيث تسجل القاهرة الكبرى ما بين الـ34 إلى 35 درجة مئوية.

وتابع أنه بدءًا من غد هناك انخفاض آخر في درجات الحرارة بمعدل يصل إلى سبع درجات على بعض المناطق، ناصحًا أن تكون نوعية الملابس التي يتم ارتداؤها هذه الفترة بناءً على الحالة الجوية، وبالتالي يجب متابعة نشرة الطقس، ولكن لا يوجد مانع من تخفيف الملابس ولكن بحذر شديد.