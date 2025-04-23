الرعاية الصحية تطلق منتدى سلاسل الإمداد الأول تحت شعار "إمداد المستقبل"

أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المنتدى الأول لسلاسل الإمداد تحت شعار "إمداد المستقبل"، مؤكدًا أن سلاسل الإمداد باتت عنصرًا أساسيًا في تحقيق الجودة والمأمونية، مشيرًا إلى إدارة عمليات إمداد بقيمة تتجاوز 7.9 مليار جنيه، وتحقيق وفورات بـ489 مليون جنيه، إضافة لإعادة تدوير أدوية ومستلزمات بـ547 مليون جنيه.

إنجازات نوعية في المخزون والتوريد.. ومؤشرات أداء تتجاوز 98% في وفرة الأدوية بمنشآت الهيئة

أشار السبكي إلى تنفيذ منظومة ERP الإلكترونية لإدارة الموارد المؤسسية، وتحقيق الهيئة نسبة وفرة دوائية تجاوزت 98.6%، مع أقل معدلات تأثر بالنواقص، ما يعكس قوة الإدارة وسرعة الاستجابة ونجاح التكامل بين الفروع.

إشادات دولية ومحلية.. ومنظمة الصحة العالمية: مصر في طليعة العدالة الصحية والتنمية المستدامة

أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور نعمة سعيد عابد، بتجربة مصر في تطوير سلاسل الإمداد والإنتاج المحلي، مؤكدًا أن مصر من أوائل الدول التي تسير نحو التغطية الصحية الشاملة المستدامة، ودعم العدالة في الوصول إلى الدواء.

تعاون وثيق مع "الشراء الموحد" و"الدواء المصرية" لتوطين الصناعة والتحول الرقمي

أكد ممثلو هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية، أن هيئة الرعاية شريك نجاح محوري، ويجري العمل على توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتطوير سلاسل الإمداد ضمن منظومة رقمية موحدة تدعم الصناعة الوطنية وتفتح آفاق التصدير.

تكريم وطني واسع لرواد تطوير الإمداد الصحي.. وعروض دولية وتجارب ناجحة تتصدر المنتدى

شهد المنتدى تكريم نخبة من قيادات القطاع الصحي، محليًا ودوليًا، وتضمّن جلسات نقاشية وعروضًا عن الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب مشاركة افتراضية لتحالف الأعمال الإفريقي، واستعراض لتجارب دولية حول صمود سلاسل الإمداد في الأزمات.

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