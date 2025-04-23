تفاصيل ظهور وجه مبتسم في سماء مصر

قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الاقترانات الخاصة بالكواكب مع بعضها البعض أو مع القمر تحدث دائمًا، عندما تكون مستوياتهم في استقامة واحدة، مشيرًا إلى أن يوم 25 أبريل القادم في الساعة الرابعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، سيكون هناك حدث فلكي فريد الظاهرة الفلكية النادرة التي تعرف باسم "الاقتران الثلاثي" حيث وجود كوكب الزهرة أعلى القمر، وأسفل القمر يكون كوكب زحل.

وأضاف "غريب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هذه الظاهرة الفلكية ستحدث عند اصطفاف واستقامة الكواكب على صف واحد، حيث سيظهر كوكبا الزهرة وزحل إلى جانب الهلال في تشكيل يشبه الوجه المبتسم.

اقتران بين هلال القمر وكوكب زحل

وأوضح، أن هناك اقترانا بين هلال القمر وكوكب زحل، مع وجود كوكب الزهرة بالقرب منهما، مما يشكل وجها مبتسما في أقصى الغرب بالولايات المتحدة الأمريكية أو أقصى الشرق في آسيا".

وأردف، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه من الممكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة لأن كوكب الزهرة لامع ويظهر بشكل واضح، موضحًا أن تلك الظاهرة ستستمر لعدة ساعات لأن حركة الكواكب بطيئة، حيث إن الظاهرة تدل على أن الحسابات الفلكية دقيقة والتي يتم الاعتماد عليها مثلا في الشهور الهجرية.

وأشار إلى أن هناك اختلافًا في شكل انتظام هذه الكواكب من مكان لآخر يعود إلى عوامل فلكية، منها شكل الأرض الكروي، الذي يؤدي إلى اختلاف زاوية رؤية السماء من مكان لآخر.