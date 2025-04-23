وزير التعليم: علوم الحاسب لغة العصر ومفتاح المستقبل

استكمل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولته التفقدية بمحافظة الشرقية بزيارة مدرسة "صلاح الدين الثانوية بنين"، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، والتي تضم 627 طالبًا.

وخلال تفقده لأحد فصول الصف الأول الثانوي، حرص الوزير على إجراء حوار أبوي مع الطلاب، استمع خلاله إلى طموحاتهم الدراسية ومدى استيعابهم للمناهج داخل الفصول، مشجعًا إياهم على مواصلة الجد والاجتهاد.

ووزير التعليم: علوم الحاسب جواز عبور لمهن المستقبل

كما اطلع الوزير على كراسات الحصة والواجبات، ووجه الطلاب بالاهتمام بمجال علوم الحاسب، مؤكدًا أنها تمثل لغة العصر وأحد أهم مفاتيح سوق العمل المستقبلي.

وفي ختام زيارته، أعرب الوزير عن تقديره لمستوى الانضباط داخل المدرسة، مشيدًا بمستوى الطلاب العلمي، ومثمنًا الجهود المبذولة من المعلمين والإدارة المدرسية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.