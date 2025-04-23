الدفاع المدني في غزة: الاحتلال تعمد الكذب بشأن جريمة استهداف طواقمنا

أكد الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال تعمد الكذب والتضليل في رواياته بشأن جريمة استهداف طواقمنا والكوادر الطبية في رفح الفلسطينية دون أي أدلة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال ارتكب جريمة إبادة بحق طواقمنا

وأضاف الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال ارتكب جريمة إبادة بحق طواقمنا ولم نتمكن من الوصول إلى جثامينهم إلا بعد 8 أيام، متابعا: “وجدنا الجثامين مدفونة على بعد نحو 200 متر من مركباتهم التي تم تدميرها”.

وأوضح الدفاع المدني في غزة أن حادثة استهداف طواقمنا في رفح الفلسطينية تؤكد للعالم بالأدلة أن الاحتلال لم يلتزم بأي ضوابط قانونية.

وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لطواقمنا ومركباتنا وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية الإنسانية.