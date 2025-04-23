محافظ الدقهلية: لا تهاون في قوت المواطن.. وغرامات رادعة للمخالفين

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من المخابز في مراكز المنصورة وشربين، لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم والالتزام بالمواصفات والوزن المقرر.

جولة مفاجئة على المخابز

وشملت الجولة أفران منطقة كفر البدماص وتوريل بالمنصورة، وقرى البرامون ومحلة انجاق وكفر الطويلة بمركز شربين.

غرامة لمخبز مخالف بشربين



خلال جولته، قرر المحافظ توقيع غرامة مالية على مخبز بقرية محلة انجاق التابعة لمركز شربين، بسبب نقص وزن الرغيف عن الحد المقرر، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتلاعب في "قوت البسطاء".

وأوضح أن العقوبة المالية لن تتضمن غلق المخبز حرصًا على عدم الإضرار بالمواطنين، لكنها ستكون رادعة وتتضاعف مع تكرار المخالفات.

الدولة تدعم.. والمحاسبة واجبة



وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات سنويًا على دعم رغيف الخبز، لضمان وصوله إلى مستحقيه بجودة عالية ووزن مناسب، مشيرًا إلى أن أي تجاوزات في هذا الملف تمثل استهانة بحقوق المواطنين.

وقال: "هدفي أن تصل الخدمة بشكل لائق لكل مواطن، ولا ضرر ولا ضرار".

رسالة حاسمة لأصحاب المخابز



شدد اللواء مرزوق على ضرورة التزام أصحاب المخابز بالمواصفات المحددة والإشراف المباشر على التشغيل، مؤكدًا أن جولاته الرقابية مستمرة يوميًا في مختلف أنحاء المحافظة، وأنه لن يتم التساهل مع أي مخالفات تمس حياة المواطن أو قوته اليومي.

الاستماع للمواطنين أولوية



وأثناء جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لشكاواهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع أي قصور.

وأكد أن حماية حق المواطن وضمان حصوله على الدعم الكامل يأتيان على رأس أولوياته.