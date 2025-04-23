بث مباشر.. أسامة ربيع يشهد إطلاق أول قاطرتين بحريتين مصريتي الصنع

يدشن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ظهر اليوم بمدينة سفاجا، أول إنتاج لترسانة جنوب البحر الأحمر من القاطرات البحرية، بإطلاق القاطرتين “عزم ١” و”عزم ٢”، في خطوة نوعية لتعزيز القدرات البحرية المصرية.

تأتي هذه الخطوة ضمن عقد شراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، لبناء 10 قاطرات من طراز “Rastar 3200-W” بقوة شد 90 طنا، مزودة بأنظمة إطفاء من الدرجة الأولى. كما يشمل العقد تنفيذ بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الفريق أسامة ربيع قد تفقد أعمال التصنيع بمصنع مصر للقاطرات التابع للترسانة، يرافقه المهندس مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من القيادات.

واطلع على مراحل تنفيذ 6 قاطرات، بينها “عزم ٣” و”عزم ٤” الجاري استكمال تجهيزاتهما، و”عزم ٥” و”عزم ٦” في مرحلة تجميع البلوكات، بالإضافة إلى لحام قرينة أول سفينتين من أصل 12.