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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

في موكب مهيب.. نقل نعش البابا فرنسيس إلى بازيليك القديس بطرس

جنازه البابا فرنسيس
جنازه البابا فرنسيس
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شهدت مدينة الفاتيكان صباح اليوم مراسم رسمية مهيبة لنقل نعش قداسة البابا فرنسيس من مقر إقامته في دار سانتا مارتا إلى بازيليك القديس بطرس.

وانطلقت المراسم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط أجواء خاشعة يملؤها الحزن، بحضور عدد من كبار رجال الدين والمسؤولين في الفاتيكان.

ترأس الموكب الكاردينال الكاميروني كيفن جوزيف فاريل

وترأس الموكب الكاردينال الكاميروني كيفن جوزيف فاريل، يرافقه عدد من الكرادلة والسكرتارية والمساعدين المقربين من البابا الراحل.

وقد حُمل النعش على الأكتاف من قبل 14 من موظفي الفاتيكان، في حين تولّى ثمانية من عناصر الحرس السويسري مرافقة الموكب تكريمًا للبابا الراحل.

ويأتي هذا الحدث في إطار الاستعدادات لمراسم التشييع الرسمية التي ستُقام لاحقًا في بازيليك القديس بطرس، بمشاركة حشود من المؤمنين وشخصيات دينية ودولية بارزة.

 

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