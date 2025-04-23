غرف السياحة: إتاحة مهلة 48 ساعة للشركات لاستكمال بيانات الحجاج| فيديو

أكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري لغرف السياحة، أن شركات السياحة أمامها مهلة 48 ساعة لاستكمال البيانات المطلوبة وإصدار التأشيرات، وذلك ضمن جدول زمني منظم وضعته وزارة الحج السعودية بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية.

وقال الدكتور وائل زعير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وزارة السياحة تمنح هذه المهلة لبعض الشركات التي تعاني من تأخيرات، بهدف ضمان الالتزام بالمواعيد المقررة والحد من التراكمات الإدارية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل باستمرار على تطوير منظومة الحج، بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، ما أدى إلى تسريع الجدول الزمني وبدء الإجراءات في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الماضية.

وذكر أن النظام المشترك الذي تم وضعه بين وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية يتميز بمستوى عالي من التنظيم، مشددًا على أن هذا التعاون سيمنع تكرار حالات الفوضى التي شهدتها بعض المواسم السابقة نتيجة دخول حجاج غير نظاميين.