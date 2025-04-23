صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، 23 أبريل 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 31,027 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 9,181.07 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.69 %، ليغلق عند مستوى 12,510.41 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 3,230.84 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.51%، ليغلق عند مستوى 7,191.61 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 13,829.67 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.58% ليغلق عند 38,711.9 نقطة.