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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. نقل جثمان البابا فرانسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا من صفحة "الفاتيكان" على يوتيوب، اليوم الأربعاء، لمراسم نقل جثمان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس للسماح للجمهور بتوديعه.

ومن المقرر أن يسجى جثمان البابا لمدة ثلاثة أيام حتى يتمكن المؤمنون من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

يذكر، أن الفاتيكان قد أعلن في بيان أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان تُوفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب، عن عمر ناهز 88 عامًا.

ومن المقرر أن يحضر الجنازة زعماء من مختلف أنحاء العالم قبل انعقاد المجمع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

الفاتيكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان كاتدرائية القديس بطرس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية