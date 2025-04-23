أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

استقرت أسعار أغلب أنواع الخضار والفاكهة في الأسواق المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 إبريل 2020، وفقا لما أعلنته البوابة الرسمية لسوق العبور، أكبر أسواق الجملة لبيع الخضار والفاكهة في مصر.

أسعار الخضروات اليوم

سجل سعر الطماطم اليوم نحو 8 جنيهات للكيلو .

ووصل سعر البطاطس إلى 8.5 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر البصل إلى 8 جنيهات للكيلو ، وبلغ سعر الكوسة 17 جنيهات للكيلو، وصل سعر كيلو الجزر بدون عروش 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 20 جنيها للكيلو ، أما الملوخية فيجل سعر الكيلو 14 جنيها.

سعر الخضار

استقر سعر الباذنجان البلدي عند 21 جنيها للكيلو، و الباذنجان الرومي بـ16 جنيهات للكيلو، أما الباذنجان الأبيض فيجل 22 جنيه للكيلو .

وبالنسبة لأسعار الفلفل ، وصل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي إلي 14 جنيها، ووصل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي إلى 15 جنيها، والألوان 45 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الكيلو الخيار الصوب 14 جنيها، و وصل سعر كيلو الثوم إلي 32 جنيها، و كيلو اللفت سجل 5 جنيهات، و بلغ سعر البنجر 8 جنيهات للكيلو ، و بلغ سعر كيلو البطاطا 9.5 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم



بلغ سعر البرتقال أبو سرة حوالي 23 جنيها، و سجل سعر الجريب فروت 21 جنيها للكيلو ، و بلغ سعر الليمون البلدي 90 جنيها للكيلو ، و وصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلي 100 جنيه، والبلح الرملي سجل 20 جنيها للكيلو ، سجل سعر البلح السيوي 70 جنيها للكيلو .



الفاكهة اليوم

بلغ سعر كيلو الكمثرى المستوردة حوالي 135 جنيها، و الافوكاتو سجل سعر 150 جنيها للكيلو ، و وصل سعر البرقوق المستورد إلي 90 جنيه للكيلو.

وسجلت الفراولة 25 جنيها للكيلو، واستقر سعر التفاح الجولدن عند 80 جنيها للكيلو، و سجل سعر العنب المستورد الأصفر 120 جنيها للكيلو ، و العنب المستورد الأسود 120 جنيها للكيلو ، أما سعر كيلو الأناناس فسجل 75 جنيها.

وسجل سعر الكيوي 150 جنيهًا، والدوم 20 جنيها، و قشطة عبدالرازق 55 جنيها، و الزنجبيل 150 جنيها للكيلو.