وزير التعليم: الإعلان قريبًا عن مسابقة خاصة لمعلمي الحصة

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام العملية التعليمية ورصد نسب حضور الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير زيارته بمدرسة "بدر الابتدائية"، التي تضم 405 طلاب بالمرحلة الابتدائية، حيث تفقد الكثافة الطلابية داخل الفصول، واطلع على كراسات الحصة والواجبات، كما أجرى حوارًا مباشرًا مع الطلاب للتعرف على مدى فهمهم واستفادتهم من الشرح داخل الفصول.

وزير التعليم يعد بمسابقة جديدة للمعلمين

وخلال تفقده لإحدى الحصص الدراسية، أثنى الوزير على أداء المعلمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مسابقة خاصة لمعلمي الحصة، في إطار دعم الكفاءات التعليمية.

وفي ختام زيارته للمدرسة، أشاد الوزير بمستوى الطلاب، مثمنًا دور مديرة المدرسة في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

كما شملت الجولة زيارة مدرسة "رشدي حميد الرسمية للغات"، والتي تضم 474 طالبًا وطالبة، حيث تابع الوزير سير الدراسة داخل الفصول، ومدى التزام الطلاب بالحضور، إلى جانب متابعة انتظام التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية، ومستوى التحصيل العلمي للطلاب.