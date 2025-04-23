السيسي يصل إلى جيبوتي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وتتمتع مصر وجيبوتي بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية وفتحت سفارة لها في جيبوتي عقب استقلالها عام 1977.

كما سارعت مصر للترحيب بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي الذى تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي لإنهاء الخلاف السياسي.

في المقابل فقد ساندت جيبوتي المواقف المصرية في جميع المحافل الدولية والتي كان آخرها تصويتها ضد قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي بعد ثورة 30 يونيو.

