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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إياد نصار: صناعة الفن في مصر أكبر وأكثر تطورًا

إياد نصار
إياد نصار
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قال الفنان إياد نصار، إنه رسام في الأساس وهو ما يعرفه عن نفسه طوال حياته، إلا أنه في الجامعة ارتبط ارتباطا أكبر بالمسرح واختلط بشكل أكبر مع شباب المسرح رغم تخصصه بالفن التشكيلي، وحاول تحويل التخصص إلا أنه لم يستطع.

وأضاف إياد نصار خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية آية الكافوري، أن قرر أن يعمل بمسرح الجامعة ثم بعد الجامعة كان القرار بالعمل بالتمثيل: "أهلي كانوا متوقعين إني هكمل فن تشكيلي وأعمل معارض وأدرس رسم في المدارس، لذلك فهو يرى نفسه تربية مسرح".

وتابع إياد نصار أن قرار العمل بالتمثيل كان مهما للغاية: "أما بتمثل في الوطن العربي لازم تنظر للطموح وإنك تعلى في مجالك، وأحد خطوات التطور هو التحرك من صناعة صغيرة إلى صناعة أكبر ومصر كانت الهدف لأن مجال الصناعة فيها أكبر بكثير".

اياد نصار إعلامية التشكيلي القاهرة الاخبارية الكافور