البنك الأهلي يوقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية ويخفض العائد على شهاداته الثلاثية

أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك عقدت اجتماعًا صباح اليوم، وأسفر عن اتخاذ حزمة من القرارات الجديدة بشأن شهادات الادخار، وذلك في ضوء المستجدات الأخيرة بالسياسة النقدية.

وأوضح الأتربي أن اللجنة قررت إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية ذات الأجل السنوي بجميع دوريات صرف العائد، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، من خلال كافة فروع البنك ومنصاته الرقمية.

كما شمل القرار خفض العائد على الشهادات البلاتينية لأجل ثلاث سنوات بنسبة 2% بجميع دوريات صرف العائد، وفي السياق ذاته، تم تعديل العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير ليتم تخفيضه بمقدار 2.25%.

قرار المركزي بخفض الفائدة

يأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.50%، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من الثلاثاء 22 أبريل 2025.