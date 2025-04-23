تداول 16 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 900 شاحنة و45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 379 شاحنة و35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 521 شاحنة و10 سيارة.

ميناء سفاجا البحري

يستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين عمان والحرية2 . فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، سينا والحرية2 وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، سينا وامل.

كما تم تداول 4700 طن بضائع ، 390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي ايلة، كوين نفرتيتي ،آور و الحسين.

وصول وسفر

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2620 راكبا بموانيها.

