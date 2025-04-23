بالأسماء.. "الأعلى للتشاور الاجتماعي" يكرم اللجنة التشريعية لقانون العمل بالقاهرة

كرم المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أمس الثلاثاء بالقاهرة، في أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد، اللجنة التشريعية لقانون العمل، والتي شاركت في إعداد مشروع قانون العمل الجديد والذى تم اقراره مؤخرا من مجلس النواب.

أسماء المكرمون

والمكرمون هم: المستشار إيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل، مقرر اللجنة التشريعية، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، وكيل مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار شريف أبو بكر النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والمستشار سيد محمد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، ورشا محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة العمل، عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية، ورضا العربي محمد، عضو المكتب الفني للسيد وزير العمل، المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، ومصطفي مجدى محمود، عضو المكتب الفني للسيد وزير العمل، عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية لقانون العمل.