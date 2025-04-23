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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البث الإسرائيلية: منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع العملية العسكرية في غزة

الكابينت
الكابينت
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نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن هيئة البث الإسرائيلية، القول إنه تم منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع العملية العسكرية في غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزراء الكابينت لم يتخذوا قرارا بشأن إدخال المساعدات إلى غزة.

وانتهت جلسة الكابينت أمس دون اتخاذ قرار بشأن توسيع القتال في غزة بسبب وجود خلافات، حيث طرح رئيس الأركان على وزراء الكابينت خطة عسكرية من أجل استمرار العملية في غزة، وهذه الخطة أثارت جدلا واسعا وانتقادات عدد من الوزراء، ووزير الدفاع وآخرون عارضوا خطة رئيس الأركان وقالوا إنه يكرر أخطاء سلفه.

الكابينت إسرائيل غزة البث الاسرائيلية الأركان