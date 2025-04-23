ماكرون يعلن حضوره جنازة البابا فرنسيس كرئيس لدولة علمانية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن عزمه حضور جنازة البابا فرنسيس، المقررة يوم السبت 26 أبريل 2025، في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

ماكرون يحضر بصفته رئيس دولة علمانية

وأكد ماكرون أن حضوره سيكون بصفته “رئيسًا لجمهورية علمانية”، مشيرًا إلى أن الدولة الفرنسية تحترم جميع الأديان وتبقي على حيادها الديني .

من المتوقع أن يحضر الجنازة عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني .

تجدر الإشارة إلى أن ماكرون قد أثار جدلاً في سبتمبر 2023 حين حضر قداسًا أقامه البابا فرنسيس في مدينة مرسيليا الفرنسية، حيث اعتبره البعض تجاوزًا لمبدأ العلمانية في فرنسا، لكن ماكرون دافع عن قراره مؤكدًا أنه حضر بصفته رئيسًا للدولة وليس بصفته كاثوليكيًا.

تُعد هذه الجنازة مناسبة تاريخية، حيث لم تشهد فرنسا حضور رئيسها في قداس بابوي منذ عام 1980، وهو القداس الذي أقامه البابا يوحنا بولس الثاني في ساحة كاتدرائية نوتردام في باريس.