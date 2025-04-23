أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. مكاسب قوية لبيتكوين وإيثريوم وصعود مفاجئ لـSUI

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار معظم العملات الكبرى، حيث واصلت بيتكوين صعودها القوي، بينما سجلت عملة SUI واحدة من أعلى نسب النمو اليومية.

نستعرض فيما يلي أبرز تحركات الأسعار والمؤشرات لأهم العملات الرقمية:

العملات البارزة:

بيتكوين (BTC):

قفزت قيمتها إلى نحو 93,514.8 دولارًا، بمعدل نمو يومي +5.69% وأسبوعي +12.05%، وسط تداولات تجاوزت 57.47 مليار دولار، ما منحها هيمنة سوقية بلغت 42.67% وقيمة سوقية تقارب 1.86 تريليون دولار.

إيثريوم (ETH):

سجلت عملة إيثريوم ارتفاعًا بنسبة +9.82% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل سعرها إلى 1,778.34 دولارًا، بقيمة سوقية قدرها 216.19 مليار دولار.

تيثر (USDT):

حافظت على استقرارها بالقرب من قيمة 1.0001 دولار، مع نسبة تداول تجاوزت 105.57 مليار دولار، وتشكل ما يقارب 79.35% من حجم السوق بين العملات المستقرة.

أبرز العملات الصاعدة:

SUI:

كانت نجم اليوم بلا منازع، حيث ارتفعت بنسبة +27.03% لتصل إلى 2.9014 دولار، محققة نموًا أسبوعيًا بنسبة 39.73%، وسط تداول نشط بقيمة 2.28 مليار دولار.

أفالانش (AVAX):

سجلت ارتفاعًا بنسبة +11.22%، لتصل إلى 22.57 دولار، مدفوعة بنشاط متزايد في الأسواق.

دوج كوين (DOGE):

ارتفعت بنسبة +10.08% لتصل إلى 0.1804 دولار، بدعم من تداولات تجاوزت 1.94 مليار دولار.

كاردانو (ADA):

صعدت بنسبة +9.63% إلى 0.6938 دولار، وبلغت قيمتها السوقية نحو 24.55 مليار دولار.

تشاين لينك (LINK):

سجلت صعودًا بنسبة +9.52%، ليصل سعرها إلى 14.55 دولار.

العملات ذات الأداء السلبي:

ترون (TRX):

تراجعت بنسبة -0.49%، لتسجل 0.247 دولار.

ليو (LEO):

سجلت خسارة يومية بنسبة -1.25% لتصل إلى 9.0803 دولار، مع انخفاض أسبوعي بنحو -3.17%.

العملات الأكثر تداولًا اليوم:

إلى جانب بيتكوين، شهدت بعض العملات نشاطًا قويًا في التداول، من أبرزها:

OM/USD:

بارتفاع يومي +7.83%، وتذبذب في الأسعار بين 0.5109 و0.5839 دولار.

GALA/USD:

صعدت بنسبة +6.33%.

TRUMPo/USD:

ارتفعت بقوة بنسبة +10.44%.

PEPE/USD:

سجلت نموًا يوميًا +11.73%.

تأتي هذه المكاسب وسط موجة من التفاؤل في الأسواق الرقمية مع ترقب تحركات البنوك المركزية العالمية، وتزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين. كما أن عودة بيتكوين فوق حاجز 93 ألف دولار تعزز التوقعات بمزيد من الزخم خلال الأسابيع القادمة.