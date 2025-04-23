القدس تستقبل قداس لراحة نفس البابا فرنسيس في كنيسة القيامة

شهدت كنيسة القيامة صباح اليوم إقامة قداس لراحة نفس قداسة البابا فرنسيس، أحد أبرز الرموز الروحية في العالم الكاثوليكي، وذلك في أجواء يسودها الخشوع والتأمل.

ترؤس القداس من قبل بطريرك القدس للاتين

ترأس القداس البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، والذي ألقى كلمة تحدث فيها عن إرث البابا فرنسيس الروحي والإنساني، مشددًا على أهمية مواصلة رسالته في السلام والمحبة.

حضور ديني وشعبي واسع

وشارك في القداس عدد من الشخصيات الكنسية، ورجال الدين من مختلف الكنائس، بالإضافة إلى مؤمنين محليين وحجاج قدموا من مناطق مختلفة، مما يعكس مكانة القدس الروحية الجامعة.

كنيسة القيامة.. رمز القيامة والوحدة

إقامة القداس في كنيسة القيامة – أقدس موقع في المسيحية – أضفى على المناسبة طابعًا روحانيًا عميقًا، حيث اجتمع المؤمنون للصلاة في المكان الذي يُعتقد أنه شهد قيامة السيد المسيح.